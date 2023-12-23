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Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Anıtkabir Ziyaretinin Ardından Açıklama Yaptı - Son Dakika
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Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Anıtkabir Ziyaretinin Ardından Açıklama Yaptı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Anıtkabir ziyaretinin ardından gazetecilere açıklama yaparak Beşiktaş'ın Cumhuriyetin bekçisi olmaya devam edeceğini belirtti. Arat, yeni teknik direktör hakkında ise yakın zamanda bilgi vereceklerini söyledi.

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Anıtkabir Ziyaretinin Ardından Açıklama Yaptı
23.12.2023 - 15:18,
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Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Anıtkabir ziyaretinin ardından Anıtpark'ta gazetecilere açıklama yaptı. Anıtkabir ziyaretinin Beşiktaş camiası için çok kıymetli olduğunu belirten Arat, "Beşiktaş 120 yıllık camia. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda çok önemli mücadele bulunmuş bir camia. Atamızı 100'üncü yılda ziyaret etmek büyük bir onur. Ben tüm camiama ve tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum, buraya geldikleri için. Burada gençler Cumhuriyetin bekçisidir. Beşiktaş her zaman devleti ve milleti için bu ülkeye hizmet etmeye devam edecek. Milletinin, devletinin emrinde olacak. Beşiktaş her zaman gençleriyle Cumhuriyetin bekçisi olacak" ifadelerini kullandı.

'ZOR BİR İŞE SOYUNDUK'

Beşiktaş taraftarının, kendisine merhum Beşiktaş Başkanı Süleyman Seba'nın emaneti olarak baktığı belirtilen Arat, "Bu sevgi çok büyük bir mahcubiyet yaratıyor, bende ve arkadaşlarımda. Büyük bir sorumluluk. Bu sorumluluğa layık olmaya çalışacağız. Camiamız, çok büyük bir camia. Camiamız Türkiye'nin en büyük camialarından birisi. Özellikle gençlerimizin hayalleri ve hedefleri var. Onların hayalleri ve hedefleri için elimizden gelen her şeyi yapacağız. İşimiz kolay değil. Bunu biliyoruz. Zor bir işe soyunduk; ama bugün Atamızı ziyaret ve camiamızın birlik ve beraberliği bize büyük bir güç verdi. En zor günlerimizde buraya geldik. Biz Beşiktaş olarak zorlukların üstesinden gelebilecek bir camiayız. Bunu da kanıtlamış bir camiayız. O yüzden biz önümüze, hedeflerimize bakacağız. Zor hedefler liderlerin işidir. Ben de camiam adına bu zor hedeflerin üstesinden gelmeye çalışacağım ve o hedeflere ulaşacağım" diye yanıt verdi.

'YAKIN ZAMANDA BİLGİSİNİ VERİRİZ'

Arat, yeni teknik direktör ile ilgili, "Biz bugün Ata ziyaretinde bunu konuşmamaya karar verdik. Çalışmalarımız devam ediyor; ama bugün bizim için çok özel bir gün. Yakın zamanda bunun bilgisini veririz" dedi.

'BEŞİKTAŞ HER ŞEYİN ÜSTESİNDEN GELİR'

Önceki teknik direktör Rıza Çalımbay'ın 'Ben iki maçlık antrenör değilim' şeklindeki açıklaması ve kendisine yönelik eleştirileri sorulan Arat, "Yine bugün Ata ziyaretidir. Bugün özel bir gündür. Beşiktaş büyük bir camiadır, her şeyin üstesinden gelir" şeklinde yanıt verdi.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Spor Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Anıtkabir Ziyaretinin Ardından Açıklama Yaptı - Son Dakika


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