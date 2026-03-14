Beşiktaş Başkent\'e Geldi

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın Natura Dünyası Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş, başkente geldi.
Özel uçakla Esenboğa Havalimanı'na gelen siyah-beyazlı kafileyi bir grup taraftar çiçeklerle karşıladı. Taraftarlar, teknik direktör Sergen Yalçın ve oyunculara sevgi gösterisinde bulundu.
Kafile, daha sonra otobüsle kamp yapacağı otele hareket etti.
Natura Dünyası Gençlerbirliği-Beşiktaş karşılaşması, Eryaman Stadyumu'nda yarın saat 20.00'de başlayacak.
