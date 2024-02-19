Beşiktaş Kulübü, basketbol şube sorumlusu Umut Tahir Güneş ile yollarını ayırdı - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş Kulübü, basketbol şube sorumlusu Umut Tahir Güneş ile yollarını ayırdı

Beşiktaş Kulübü, basketbol şube sorumlusu Umut Tahir Güneş ile yollarını ayırdı

Beşiktaş Kulübü, basketbol şube sorumlusu Umut Tahir Güneş ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüp, Güneş'e verdiği emekler için teşekkür etti.

19.02.2024 18:27
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Beşiktaş Kulübü, basketbol şube sorumlusu Umut Tahir Güneş ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Basketbol Şube Sorumlumuz Sayın Umut Tahir Güneş'le karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Umut Tahir Güneş'e verdiği emekler için camiamız adına teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Beşiktaş Kulübü, basketbol şube sorumlusu Umut Tahir Güneş ile yollarını ayırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş Kulübü, basketbol şube sorumlusu Umut Tahir Güneş ile yollarını ayırdı - Son Dakika
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