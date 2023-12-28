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Beşiktaş Basketbol Şubesinde Yeniden Yapılanma

Beşiktaş Kulübü, basketbol şubesinde yapılan yeniden yapılanma faaliyetleri kapsamında Umut Tahir Güneş'in başkanlığında Basketbol İcra Kurulu oluşturuldu. Kurulda, Özkan Arseven, Görkem Bilgi, Ali Berke Tükenmez ve Ahmet Buldan da görev alacak.

Beşiktaş Basketbol Şubesinde Yeniden Yapılanma
28.12.2023 - 23:31,
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Beşiktaş Kulübü, yeniden yapılanma faaliyetleri kapsamında Umut Tahir Güneş'in başkanlığında basketbol icra kurulu oluşturulduğunu açıkladı.

Kulüpten yapılan duyuruda, "Basketbol şubemizde yürütülen yeniden yapılanma faaliyetleri doğrultusunda Umut Tahir Güneş'in başkanlığında Basketbol İcra Kurulu oluşturulmuştur" ifadelerine yer verildi.

Siyah-beyazlı kulübün basketbol icra kurulu şu isimlerden oluşuyor:

Başkan: Umut Tahir Güneş

Kadın Takımı ve Kadın Altyapı: Özkan Arseven

Erkek Takımı ve Altyapı Geliştirme: Görkem Bilgi

Sponsorluk ve Proje Geliştirme: Ali Berke Tükenmez

Altyapılar ve Transferlerden Sorumlu: Ahmet Buldan.

Kaynak: DHA
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