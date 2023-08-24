Beşiktaş'ın yeni stat isim sponsoru belli oluyor! En güçlü aday Beko - Son Dakika

Beşiktaş'ın yeni stat isim sponsoru belli oluyor! En güçlü aday Beko

Son Güncelleme: 24.08.2023 10:53

Sezona stat sponsoru olmadan başlayan Beşiktaş, Beko ile görüşmelerde sona geldi. Siyah-beyazlılar, yeni stat isim sponsorluğu anlaşmasıyla yıllık 8 milyon euro kazanmayı hedefliyor.

Sezona stat sponsoru olmadan başlayan Beşiktaş, Beko ile görüşmelerde sona geldi. Emirates ve Gazprom'dan beklediğini alamayan siyah-beyazlıların, yeni stat sponsorluğundan yıllık 8 milyon euro kazanacağı iddia edildi.

İMZA AŞAMASINA GELİNDİ

Fanatik'te yer alan habere göre; uluslararası birçok firmayla görüşen Beşiktaş, hiçbirinden sonuç alamadı. Sezona stat sponsoru olmadan başlayan siyah-beyazlılar, Beko ile imza aşamasına geldi.

KASAYA 8 MİLYON EURO GİRECEK

Anlaşmanın son detaylarının görüşüldüğü ve Beşiktaş'ın Beko sponsorluğundan yıllık 8 milyon euro kazanacağı iddia edildi.

Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ın yeni stat isim sponsoru belli oluyor! En güçlü aday Beko - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş'ın yeni stat isim sponsoru belli oluyor! En güçlü aday Beko - Son Dakika
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