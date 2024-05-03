Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u mağlup etti - Son Dakika
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Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u mağlup etti

Beşiktaş, Çaykur Rizespor\'u mağlup etti

Beşiktaş'ın teknik sorumlusu Halim Okta, Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup ettiklerini ve hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi. Okta, takımın iyi oynadığını ve son dakikada gelen golün heyecanlarını arttırdığını belirtti. Müsabakanın güzel geçtiğini ifade eden Okta, oyuncuları tebrik ederek kupa maçı öncesi moral kazandıklarını dile getirdi.

03.05.2024 23:21
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Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik sorumlu Halim Okta, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Okta, "Takımımız çok iyi oynadı. Hak ettikleri bir galibiyet oldu. Golün son dakikada gelmesi heyecanımızı arttırdı." dedi.

Müsabakanın güzel geçtiğini aktaran Okta, "Özellikle ilk 30 dakika planladığımız gibi oynanan bir oyundu. Son 15 dakikada tempomuz yavaşladı. İkinci yarının ilk 10 dakikasında kötü başladık ama sonra toparladık. Çok fazla gol pozisyonu vermedik, 2 duran toptan basit goller yedik. Bütün oyuncuları tebrik ediyorum. Kupa maçı öncesi bize ve kendilerine moral kazandırdılar." diye konuştu.

Kaynak: AA

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