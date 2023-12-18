Beşiktaş, Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam ediyor

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 21 Aralık Perşembe günü Corendon Alanyaspor'u konuk edecek Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşularıyla ve pas çalışmasıyla başladı. 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda oynanan maçlarla sona erdi.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürecek.