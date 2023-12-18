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Beşiktaş, Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika
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Beşiktaş, Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam ediyor

Beşiktaş, Süper Lig'in 17. haftasında Corendon Alanyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşuları, pas çalışması ve dar alanda oynanan maçlarla tamamlandı.

Beşiktaş, Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam ediyor
18.12.2023 - 15:25,
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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 21 Aralık Perşembe günü Corendon Alanyaspor'u konuk edecek Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşularıyla ve pas çalışmasıyla başladı. 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda oynanan maçlarla sona erdi.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Beşiktaş, Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika
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