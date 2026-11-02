Beşiktaş deplasmanda kaybetmeyi alışkanlık haline getirdi - Son Dakika
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Beşiktaş deplasmanda kaybetmeyi alışkanlık haline getirdi

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Beşiktaş deplasmanda kaybetmeyi alışkanlık haline getirdi
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İÇ sahada fırtına gibi esen Beşiktaş, sezon başından bu yana deplasmanda kaybettiği puanlara bir yenisini daha ekledi.

İÇ sahada fırtına gibi esen Beşiktaş, sezon başından bu yana deplasmanda kaybettiği puanlara bir yenisini daha ekledi. Siyah-beyazlılar, dün akşam Kasımpaşa ile Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynadığı karşılaşmada 2-0 öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı ve sahadan 2 -2 beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş bu skorla haftayı 19 puanla kapatırken, lider Galatasaray'ın da 6 puan gerisine düştü.

Vİncenzo Italiano ile özellikle iç sahada hücum presi ve kısa sürede topu geri kazanmada rakiplerine büyük üstünlükler kurarak sürekli kazanan Beşiktaş, aynı alışkanlığı dış saha maçlarında gösteremiyor.

Dolmabahçe'de oynadığı bütün lig maçlarını kazanan siyah beyazlılar, Cyrstal Palace beraberliği dışında da diğer Avrupa maçlarının tamamını kazanmayı başardı. Fakat aynı başarıyı deplasmanda gösteremeyen Italiano'nun öğrencileri ligde yaşadığı puan kayıplarının tamamını dış sahada yaşadı.

İlk deplasmanında Alanyaspor'a 1-0 yenilen Beşiktaş, 'bu takım deplasmanda başarılı olamayacak mı' sorularının gündeme geldiği haftada, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 2-1 ile geçerek deplasman fobisinin olmayacağını düşündürdü. Ancak bir sonraki deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler'e 3-2, sonraki deplasmanda da Trabzonspor'a 2-0 yenilince deplasman fobisi ortaya çıktı. Dün akşamki Kasımpaşa maçı ise, 2-0 öndeyken 2-2 berabere kalınarak deplasman fobisinin artık deplasman kabusuna dönmesini sağlayan maç oldu.

Beşiktaş ligde kaybettiği 11 puanın tamamını dış sahada kaybederken iç sahada beraberlik dahi almadan yoluna devam ediyor.

ZİRVEDEN YAVAŞ YAVAŞ UZAKLAŞIYOR

Beşiktaş'ın Vinceno Italiano ile kazandığı yeni kimlikte rakibe uyguladığı baskıcı futbol, kamuoyu ve taraftarlarını çok memnun etse de dış sahada yaşanan puan kayıpları zirveden yavaş yavaş uzaklaşıldığını gösteriyor. Ligin 10'uncu haftası itibariyle 11 puan kaybeden ve 3 mağlubiyet 1 beraberlik yaşayan siyah beyazlılar, lider Galatasaray'ın da 6 puan gerisine düştü.

İlk beş sıradaki takımlardan Trabzonspor ve Amed Sportif Faaliyetler'e yenilen, Kasımpaşa ile de berabere kalan Beşiktaş iki hafta sonra Galatasaray'la karşılaşacak ve belki de derbiden alacağı sonuç ligin geri kalanını tamamen etkileyecek.

VİNCENZO ITALIANO DEPLASMAN SORUNUNU ÇÖZECEĞİNE SÖZ VERDİ

Beşiktaş'ın teknik direktörü Vincenzo Italiano da deplasman sorununun olduğunu kabul ediyor ve çözeceğine söz verdi.

İtalyan teknik adam dün akşam maç sonu yaptığı açıklamada "Deplasman galibiyetine yaklaşmıştık. Az daha konsantre olsak işler farklı olabilirdi. Deplasmanlarda tutumumuzu değiştirmemiz gerekebilir. Topsuz oyunu daha iyi yapabiliriz. Deplasmandaki oyunu, sonuçları düzeltmeliyiz. Maç elimizdeydi, 2-0'dan verdik. Bundan sonraki deplasmanlarda bunları çözmemiz gerekiyor. Buna bir çözüm bulmamız gerekiyor ve bulacağız da" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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