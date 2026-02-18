Ziraat Bankası Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final maçında TOFAŞ, sahasında Beşiktaş'a 100-91 mağlup oldu. Bu sonuçla siyah-beyazlılar adını Dörtlü Final'e yazdırdı.
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Emin Moğulkoç, Alper Aytuğ Köselerli, Özge Şentürk Bayraktar
TOFAŞ: Yiğitcan Saybir 20, Perez 11, Blazevic 16, Furkan Korkmaz 20, Floyd 7, Özgür Cengiz 11, Whaley 2, Sadık Kabaca, Kidd 4, Besson
Başantrenör: Murat Yılmaz
Beşiktaş: Mathews 19, Dotson 18, Kamagate 10, Yiğit Arslan 4, Morgan 2, Sertaç Şanlı 6, Berk Uğurlu 7, Anthony Brown 30, Vitto Brown 4, Thomas
Başantrenör: Dusan Alimpijevic
1. Periyot: 30-23
Devre: 53-48
3. Periyot: 70-77 - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Beşiktaş Dörtlü Final'de - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?