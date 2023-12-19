 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Beşiktaş Emlakjet, Cedevita Olimpija'yı deplasmanda mağlup etti - Son Dakika
Üye Girişi

Beşiktaş Emlakjet, Cedevita Olimpija'yı deplasmanda mağlup etti

Beşiktaş Emlakjet, Basketbol BKT Avrupa Kupası'nda Slovenya'nın Cedevita Olimpija takımını deplasmanda 88-83 mağlup etti. Beşiktaş, bu galibiyetle 7. zaferini elde etti.

Beşiktaş Emlakjet, Cedevita Olimpija\'yı deplasmanda mağlup etti
19.12.2023 - 22:55,
Abone Ol

Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın 12. haftasında Beşiktaş Emlakjet, deplasmanda Slovenya'nın Cedevita Olimpija takımını 88-83 mağlup etti.

Slovenya'nın başkenti Lübliyana'daki Stozice Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini siyah-beyazlı ekip, 29-22 önde kapattı. İkinci çeyrekte savunma sertliğini arttıran ev sahibi ekip, ilk yarı sonunda farkı 1 sayıya indirdi: 42-43.

Üçüncü çeyrekte farkı açan Beşiktaş Emlakjet, son periyoda 67-61 önde girdi. Son bölümü çekişmeli geçen karşılaşmadan siyah-beyazlı ekip, 88-83 galip ayrıldı.

Beşiktaş Emlakjet, bu sonuçla 7. galibiyetini elde etti. Cedevita Olimpija ise 12. maçından da yenilgiyle ayrıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

basketbol, Slovenya, Beşiktaş, Basketbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş Emlakjet, Cedevita Olimpija'yı deplasmanda mağlup etti - Son Dakika


22:36
İstanbulspor'u hangi cezalar bekliyor? PDFK'nın talimatnamesi çok açık İstanbulspor'u hangi cezalar bekliyor? PDFK'nın talimatnamesi çok açık
22:24
İşte İstanbulspor-Trabzonspor maçında kriz yaratan tartışmalı pozisyon İşte İstanbulspor-Trabzonspor maçında kriz yaratan tartışmalı pozisyon
22:03
İstanbulsporlu oyuncu Simon Deli, maçın devam etmesi için başkanın önünde diz çöktü İstanbulsporlu oyuncu Simon Deli, maçın devam etmesi için başkanın önünde diz çöktü
21:44
Meclis'te 'Allah'ın gazabı böyle olur' tartışması: İnsanlıktan nasibini almamış bu arkadaşı siz ortaya çıkartmazsanız biz çıkartacağız Meclis'te "Allah'ın gazabı böyle olur" tartışması: İnsanlıktan nasibini almamış bu arkadaşı siz ortaya çıkartmazsanız biz çıkartacağız
21:38
İstanbulspor Başkanı Sarıalioğlu, Trabzonspor maçında takımını sahadan çekti İstanbulspor Başkanı Sarıalioğlu, Trabzonspor maçında takımını sahadan çekti
20:34
Hamas'tan ''İnsani araya hazırız'' diyen İsrail'e yanıt Hamas'tan ''İnsani araya hazırız'' diyen İsrail'e yanıt
19:19
Doğum yapan kadın bebeğini banyo penceresinden attı Doğum yapan kadın bebeğini banyo penceresinden attı
18:44
Başakşehir'de hamile öğretmene saldıran veli tutuklandı Başakşehir'de hamile öğretmene saldıran veli tutuklandı

Son Dakika
22:36 İstanbulspor'u hangi cezalar bekliyor? PDFK'nın talimatnamesi çok açık
22:24 İşte İstanbulspor-Trabzonspor maçında kriz yaratan tartışmalı pozisyon
22:03 İstanbulsporlu oyuncu Simon Deli, maçın devam etmesi için başkanın önünde diz çöktü
21:44 Meclis'te "Allah'ın gazabı böyle olur" tartışması: İnsanlıktan nasibini almamış bu arkadaşı siz ortaya çıkartmazsanız biz çıkartacağız
21:38 İstanbulspor Başkanı Sarıalioğlu, Trabzonspor maçında takımını sahadan çekti
20:34 Hamas'tan ''İnsani araya hazırız'' diyen İsrail'e yanıt
19:19 Doğum yapan kadın bebeğini banyo penceresinden attı
18:44 Başakşehir'de hamile öğretmene saldıran veli tutuklandı
18:35 MİT, DEAŞ'ın sözde Şam idari ve mali sorumlusu Huzeyfe El Muri'yi Mersin'de yakaladı
18:15 Veda mektubu bırakıp intihar eden uzman çavuş, baskı mı gördü? Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2023 23:12:08. #1.11#
SON DAKİKA: Beşiktaş Emlakjet, Cedevita Olimpija'yı deplasmanda mağlup etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement