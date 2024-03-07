Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası'nda çeyrek finale yükseldi

Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası 8'li final turunda konuk olduğu İspanya ekibi Dreamland Gran Canaria'yı 80-78 yenerek çeyrek finale çıktı.
Gran Canaria Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreği, ev sahibi takımın 22-14 üstünlüğüyle tamamlandı. Siyah-beyazlılar, ikinci periyotta etkili hücum ederek skora denge getirdi ve devre arasına 36-36 eşitlikle gidildi.
Turnuvanın son şampiyonu Dreamland Gran Canaria, başa baş mücadelenin ikinci devrede de sürdüğü karşılaşmanın üçüncü çeyreğini 57-54 önde geçti. Final periyodunda etkili hücum performansı sergileyen ve son iki dakikada pota altını iyi kullanarak skor üreten Beşiktaş Emlakjet, mücadeleden 80-78 galip ayrıldı.
Bu sonuçla son 8 takım arasına kalan siyah-beyazlılar, tek maç üzerinden oynanacak çeyrek finalde İsrail ekibi Hapoel Shlomo Tel Aviv'in rakibi oldu.
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UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşında Manchester City, ilk maçta 3-1 yendiği Kopenhag'ı aynı skorla mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Ev sahibi ekip, hızlı bir başlangıç yaparak 5. dakikada öne geçti ve ilk yarıyı 3-1 önde tamamladı. İkinci yarıda ise gol sesi çıkmayınca Manchester City, çeyrek finale adını yazdırdı.
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşında Real Madrid, RB Leipzig ile 1-1 berabere kalarak adını çeyrek finale yazdırdı. İlk maçı 1-0 kazanan Real Madrid, rövanşta Leipzig'e beraberlikle yetindi ve tur atladı. Milli oyuncu Arda Güler ise forma şansı bulamadı.
Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında Porto'ya 90-80 yenildi. Porto şehrindeki Dragao Arena'da oynanan müsabakanın ilk çeyreğini 23-15 önde tamamlayan ev sahibi takım, soyunma odasına 42-32 üstünlükle girdi. Bahçeşehir Koleji, üçüncü çeyrekte üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu isabetlerle farkı indirmeye çalışsa da final periyoduna Porto'nun 62-57 üstünlüğüyle geçildi. Son çeyrekte skor üstünlüğünü koruyan Portekiz temsilcisi, mücadeleyi 90-80 kazandı. Karşılaşmanın rövanşı, 13 Mart'ta İstanbul'da oynanacak.
Fenerbahçe, Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımı ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mücadelenin muhtemel 11'lerini sizin için derledik.
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