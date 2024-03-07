Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası'nda çeyrek finale yükseldi

Manchester City, Kopenhag'ı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşında Manchester City, ilk maçta 3-1 yendiği Kopenhag'ı aynı skorla mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Ev sahibi ekip, hızlı bir başlangıç yaparak 5. dakikada öne geçti ve ilk yarıyı 3-1 önde tamamladı. İkinci yarıda ise gol sesi çıkmayınca Manchester City, çeyrek finale adını yazdırdı.