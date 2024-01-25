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Beşiktaş Emlakjet, London Lions'a yenildi - Son Dakika
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Beşiktaş Emlakjet, London Lions'a yenildi

Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın 16. haftasında Beşiktaş Emlakjet, deplasmanda İngiltere'nin London Lions takımına 93-72 yenildi. Ev sahibi ekip maçın ilk çeyreğini 18-17 üstün geçti ve soyunma odasına da 47-33 önde gitti. London Lions, farkı koruyarak son çeyreğe 68-50 önde girdi ve maçı 93-72 kazandı. Beşiktaş Emlakjet, play-off turuna çıkmayı garantilemesine rağmen 7. mağlubiyetini aldı, London Lions ise 11. galibiyetini elde etti.

Beşiktaş Emlakjet, London Lions\'a yenildi
25.01.2024 - 00:41,  Güncelleme: 00:42
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Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın 16. haftasında Beşiktaş Emlakjet, deplasmanda İngiltere'nin London Lions takımına 93-72 yenildi.

The Copperbox Arena'da oynanan maçın ilk çeyreğini 18-17 üstün geçen ev sahibi ekip, soyunma odasına da 47-33 önde gitti.

İkinci yarıda farkı koruyan ve son çeyreğe 68-50 önde giren London Lions, salondan 93-72 galip ayrıldı.

Ligde play-off turuna çıkmayı garantileyen Beşiktaş Emlakjet, 7. mağlubiyetini alırken, London Lions ise 11. galibiyetini elde etti.

Kaynak: AA
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