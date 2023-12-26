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Beşiktaş Emlakjet, Wolves Vilnius'u konuk edecek - Son Dakika
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Beşiktaş Emlakjet, Wolves Vilnius'u konuk edecek

Beşiktaş Emlakjet, Basketbol BKT Avrupa Kupası A Grubu'nda Litvanya ekibi Wolves Vilnius'u ağırlayacak. Beşiktaş 7 galibiyet ve 5 yenilgiyle 5. sırada yer alırken, Wolves Vilnius ise 4 galibiyet ve 7 yenilgiyle 7. sırada bulunuyor. İki takım arasında daha önce oynanan maçı Wolves Vilnius 90-88 kazanmıştı.

Beşiktaş Emlakjet, Wolves Vilnius\'u konuk edecek
26.12.2023 - 10:15,  Güncelleme: 10:17
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Basketbol BKT Avrupa Kupası A Grubu'nda 13. hafta maçında Beşiktaş Emlakjet, yarın Litvanya ekibi Wolves Vilnius'u konuk edecek.

BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Organizasyonda oynadığı 12 maçta 7 galibiyet ve 5 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 5. sırada yer alıyor.

Yaptığı 11 müsabakanın 4'ünü kazanan ve 7'sinden mağlup ayrılan Wolves Vilnius ise 7. basamakta bulunuyor.

İki takım arasında 4. haftada Litvanya'da oynanan karşılaşmayı Wolves Vilnius 90-88 kazanmıştı.

Kaynak: AA
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