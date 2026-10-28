Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, 5 önemli oyuncudan yoksun Olympiakos'a 81-73 yenildi - Son Dakika
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Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, 5 önemli oyuncudan yoksun Olympiakos'a 81-73 yenildi

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Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in 8. haftasında Olympiakos'a 81-73 yenildi. Başantrenör Dusan Alimpijevic, 5 önemli oyuncunun eksik olduğunu ve skor 68-68 iken yapılan hataların belirleyici olduğunu söyledi.

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Dusan Alimpijevic, Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 8. haftasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a 81-73 yenildikleri maçta iki takımın da kazanmayı hak ettiğini söyledi.

Sırp başantrenör, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Siyah-beyazlı taraftarların oluşturduğu atmosfere değinen Alimpijevic, "Taraftarımız bu gece yine harikaydı. Burada mükemmel bir atmosfer oluşturdular. İstanbul'dan çok iyi bir görüntü verdik." dedi.

Son şampiyon Olympiakos karşısında iyi mücadele ettiklerini aktaran Alimpijevic, "Oyuncularım için üzgünüm. Bugün sahada maksimumlarını verdiler ve kaybetmeyi reddettiler. Her iki takım da kazanmayı hak etti. Bizim 5 önemli oyuncumuz eksikti. Maç içinde de bir oyuncumuzu kaybettik. Faul problemleri nedeniyle 6-7 oyuncuyla devam ettik. Son bölümde yaptığımız hatalar var. Olympiakos gibi güçlü ve yüksek tempolu bir takıma karşı enerjimizi korumaya çalıştık. Skor 68-68 iken yaptığımız hatalar belirleyici oldu." diye konuştu.

Çok önemli eksikleri olduğundan bahseden genç çalıştırıcı, "Oyuncularım iyi performans ortaya koydu. Beş önemli oyuncumuz yoktu. Bu, Avrupa Ligi'ndeki en uzun sakatlık listesidir. Bu sakatlıklar mekanik sakatlıklar. Bu da bizim için zorlayıcı oldu." ifadelerini kullandı.

Bartzokas: "Fantastik bir atmosferde iyi bir maç oldu"

Olympiakos Başantrenörü Georgios Bartzokas ise kritik bir galibiyet aldıklarını dile getirdi.

Yunan başantrenör, maçla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Deplasmanda önemli bir galibiyet aldık. Fantastik bir atmosferde iyi bir maç oldu. İki takım da elinden gelenin en iyisini yaptı. Önemli oyuncularımız eksik olmasına rağmen 26 asist yapmamız bizim için çok önemli. Bu takım ruhuyla oynadığımızı gösterir. Kritik bir galibiyet aldık. Beşiktaş'a ve koç Dusan Alimpijevic'e gösterdiği mücadeleden dolayı tebriklerimi sunuyorum." diye konuştu.

Yunan basketbolunda yaşanan şike, rüşvet ve yasa dışı bahis operasyonlarıyla ilgili soru üzerine Bartzokas, "Basketbol her şeyin üzerinde. Bu konulardan youm yapmak ne kadar doğru bilemiyorum. Sonuçta devam eden bir süreç var. Bununla ilgili hukuki merciler gerekli kararları verecektir. Bizim işimiz basketbol. Biz sevdiği işi yapan insanlarız. Sadece Olympiakos olarak değil tüm kulüpler, koçlar ve oyuncular için söylüyorum. Biz, hayatımızın bir kısmını geçirdiğimiz basketbol kariyerinin tadını çıkarmak ve bununla mutlu olmak istiyoruz. Onun haricinde olup bitenleri hep birlikte göreceğiz." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: AA
BeşiktaşSporSon Dakika

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