Beşiktaş Ernest Muci'nin transferi için Legia Varşova ile görüşmelere başladı - Son Dakika
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Beşiktaş Ernest Muci'nin transferi için Legia Varşova ile görüşmelere başladı

Beşiktaş Ernest Muci\'nin transferi için Legia Varşova ile görüşmelere başladı

Beşiktaş, Arnavut futbolcu Ernest Muci'nin transferi konusunda Legia Varşova ile görüşmelere başladığını duyurdu. Muci, futbola Arnavutluk'un FK Dinamo takımında başladıktan sonra Tirana'nın altyapısına geçti. 2018'de A takıma yükselen Muci, 2021'de Legia Varşova'ya transfer oldu. Muci, santrfor, 10 numara ve kanatlarda görev yapabilen bir oyuncu olarak biliniyor ve kariyeri boyunca toplamda 135 resmi müsabakada 41 gol atmıştır.

09.02.2024 14:33  Güncelleme: 14:34
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Beşiktaş, Arnavut futbolcu Ernest Muci'nin transferi konusunda, kulübü Legia Varşova ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Ernest Muci'nin transferi konusunda, futbolcu ve kulübü Legia Varşova ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Futbola ülkesi Arnavutluk'un FK Dinamo takımında başlayan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, Tirana'nın altyapısına geçti. 2018'da başkent temsilcisinde A takıma yükselen Muci, 2021'de Polonya takımı Legia Varşova'ya transfer oldu.

Santrfor, 10 numara ve kanatlarda görev yapabilen Ernest Muci, Tirana'da 54 resmi müsabakada 20, Legia Varşova'da ise 114 resmi müsabakada 21 kez gol sevinci yaşadı.

Kaynak: AA

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