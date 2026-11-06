Beşiktaş, Euroleague'de Zalgiris Kaunas'a 83-67 yenilerek 10. haftayı kaybetti

Beşiktaş, Euroleague'de Zalgiris Kaunas'a 83-67 yenilerek 10. haftayı kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Euroleague 10. haftasında Beşiktaş, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde Zalgiris Kaunas'a 83-67 yenildi. Karşılaşmanın ilk periyodunu 17-20, devresini 31-45, üçüncü periyodunu 44-62 geride kapatan Beşiktaş, sahasından mağlubiyetle ayrıldı.
Euroleague'in 10. hafta maçında Beşiktaş, sahasında Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas'a 83-67 mağlup oldu.
Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Juan Carlos Garcia, Emilio Perez, Mario Majkic
Beşiktaş: Anthony Brown 10, Eugene Omoruyi 17, Wenyen Gabriel 14, David DeJulius 5, Jaylen Nowell 4, Devon Dotson 8, Lonnie Walker IV 7, Metecan Birsen 2, Conor Morgan, Scottie Wilbekin, Ante Zizic
Başantrenör: Dusan Alimpijevic
Zalgiris Kaunas: Sterling Brown 7, Carsen Edwards 11, Jonas Valanciunas 12, Keenan Evans 6, Azoulas Tubelis 14, Arnas Butkevicius 3, Dustin Sleva 5, Saben Lee 10, Edgaras Ulanovas 2, Marius Grigonis 13, Kaodirichi Akobundu-Ehiogu
Başantrenör: Tomas Masiulis
1. Periyot: 17-20
Devre: 31-45
3. Periyot: 44-62
Kaynak: İHA
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