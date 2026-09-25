Beşiktaş, Euroleague'e Valencia Basket karşısında 96-94'lük yenilgiyle başladı. - Son Dakika
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Beşiktaş, Euroleague'e Valencia Basket karşısında 96-94'lük yenilgiyle başladı.

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Beşiktaş, Euroleague\'e Valencia Basket karşısında 96-94\'lük yenilgiyle başladı.
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Beşiktaş, Euroleague'in ilk haftasında sahasında İspanyol ekibi Valencia Basket'e 96-94 yenilerek sahadan ayrıldı. Mücadele Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynandı; Valencia ilk haftadan galibiyetle ayrıldı.

Beşiktaş, Euroleague'in ilk haftasında sahasında İspanyol ekibi Valencia Basket'e 96-94 mağlup oldu.

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Mehdi Difallah, Ioannis Foufis, Luka Kardum

Beşiktaş: Eugene Omoruyi 17, Jaylen Nowell 17, Ante Zizic 4, David DeJulius 4, DaQuan Jeffries, Anthony Brown 7, Scottie Wilbekin 12, Devon Dotson 9, Conor Morgan 15, Wenyen Gabriel 6, Berk Uğurlu 3

Başantrenör: Dusan Alimpijevic

Valencia: Timothy Neocartes II 26, Nate Reuvers 5, Kameron Taylor 12, Dylan Osetkowski 1, Mario Saint-Supery 7, Armoni Brooks 10, Omari Moore 2, Jasiel Fernandez 10, Nikola Mirotic 13, Neal Sako 10, Josep Puerto Guaita, Alvaro Cardenas Torre

Başantrenör: Xavier Albert

1. Periyot: 27-28

Devre: 51-54

3. Periyot: 71-81

Kaynak: İHA
BasketbolTurkcellValenciaBeşiktaşSporSon Dakika

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