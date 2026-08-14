Beşiktaş, Eyüpspor Maçına Hazırlanıyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Eyüpspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, ara vermeden bugün yaptığı antrenmanla başladı. Yeni transfer Dusan Vlahovic, da ilk idmanına çıktı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta forma giyen futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcuların ise ısınma koşuları ve 5'e 2 top kapmayla başladıkları idman, tam sahada yapılan taktiksel çift kale maçlarla tamamlandı. Öte yandan yeni transfer Dusan Vlahovic de takımla ilk antrenmanına çıktı.

Beşiktaş, çalışmalarına yarın saat 11.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.