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Beşiktaş, Eyüpspor'u 4-0 mağlup ederek son 16'ya yükseldi - Son Dakika
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Beşiktaş, Eyüpspor'u 4-0 mağlup ederek son 16'ya yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Beşiktaş, Eyüpspor'u 4-0'lık skorla mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Maçta Salih Uçan, Cenk Tosun ve Rebic'in golleriyle galip gelen Beşiktaş, bir üst tura çıkmayı başardı.

Beşiktaş, Eyüpspor\'u 4-0 mağlup ederek son 16\'ya yükseldi
16.01.2024 - 23:00,
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Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Beşiktaş, konuk ettiği Eyüpspor'u 4-0'lık skorla mağlup ederken, son 16 turuna yükseldi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

66. dakika savunmada Claro'nun hatalı pasında araya giren Fernandes'in ceza yayı sol tarafından yaptığı vuruşta kaleci Berke Özer, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

67. dakikada sol taraftan Fernandes'in kullandığı kornerde ceza sahası içi sol tarafında Demir Ege'nin kafayla dokunduğu topa altıpas çizgisi sağ tarafında Cenk Tosun, sağ ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 3-0

87. dakikada savunmada Murat Uçar'ın pasında araya giren Tayfur Bingöl, topla birlikte ceza sahasına girip rakibine geçerek içeri çevirdiği topa altıpas çizgisi gerisinden Rebic'in vuruşunda savunmaya da çarpan top ağlara gitti. 4-0

Hakemler: Murat Erdoğan, Samet Çavuş, Murat Ergin Gözütok

Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut (Svensson dk. 78), Necip Uysal, Zaynutdinov, Umut Meraş, Salih Uçan (Tayfur Bingöl dk. 46), Demir Ege, Fernandes (Rashica dk. 78), Ghezzal, Rebic (Mustafa Hekimoğlu dk. 88), Cenk Tosun (Semih Kılıçsoy dk. 72)

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Tayyip Sanuç, Muleka, Yakup Arda Kılıç, Emrecan Terzi

Teknik Direktör: Fernando Santos

Eyüpspor: Berke Özer, Metehan Baltacı (Murat Uçar dk. 62), Uğur Demirok, Claro, Ömer Bayram, Bekir Yılmaz (Orozov dk. 88), Kaan Demir (Bruno dk. 62), Seşlar, Melih Kabasakal, Ahmed Kutucu (Regattin dk. 19), Mustafa Pektemek

Yedekler: Birkan Tetik, Kubilay Anteplioğlu, Robin Yalçın, Recep Niyaz, Caner Erkin, Berkay Kumlu

Teknik Direktör: Arda Turan

Goller: Salih Uçan (dk. 16), Cenk Tosun (dk. 36 pen. ve 67), Rebic (dk. 87) (Beşiktaş) - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor Beşiktaş, Eyüpspor'u 4-0 mağlup ederek son 16'ya yükseldi - Son Dakika


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