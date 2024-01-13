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Beşiktaş, Fatih Karagümrük ile oynadığı son 6 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı - Son Dakika
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Beşiktaş, Fatih Karagümrük ile oynadığı son 6 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında evinde Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup ederek son 6 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Karagümrük ise son galibiyetini 2020-2021 sezonunda 2-1'lik skorla deplasmanda almıştı.

Beşiktaş, Fatih Karagümrük ile oynadığı son 6 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı
13.01.2024 - 21:18,
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Beşiktaş, Fatih Karagümrük ile oynadığı son 6 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş evinde Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Siyah-beyazlılar mücadeleden 3-0 galip ayrılırken, rakibine karşı da yenilmezlik serisini sürdürdü. Kartal, Karagümrük ile oynadığı son 6 müsabakada 5 galibiyet alırken, 1 kez de berabere kaldı. Beşiktaş, söz konusu maçlarda 11 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 2 gol gördü.

Karagümrük ise Beşiktaş'a karşı son galibiyetini 2020-2021 sezonunda 2-1'lik skorla deplasmanda kazanmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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