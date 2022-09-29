Beşiktaş, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Beşiktaş, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

29.09.2022 16:15
Beşiktaş, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Aktivasyon çalışması ile başlayan idman, koşu ve pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, çift kale taktik maçla sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenman ile sürdürecek.

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Kaynak: DHA

Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

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