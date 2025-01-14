Beşiktaş Fibabanka, Wolves'ı Yenerek 8. Galibiyetini Aldı

Spor

Salon: Beşiktaş Fibabanka Spor Kompleksi

Hakemler: Joseph Bissang (Fransa), Sergio Silva (Portekiz), Leandro Lezcano (Arjantin)

Beşiktaş Fibabanka: Mathews 27, Berk Uğurlu 20, Sleva 10, Martin 10, Terry, Needham 2, Yiğit Arslan 3, Morgan 5, Kerem Konan 2, Allman, Plavsic

Wolves: Cowan 22, Miniotas 14, Zemaitis 2, Blazevic 10, Taylor 2, Brooks 2, Andrews 4, Thurman 7, Kulboka 11, Jogela 3

1. Periyot: 23-22

Devre: 40-40

3. Periyot: 52-59

Beş faulle çıkan: 38.00 Morgan (Beşiktaş Fibabanka)

Beşiktaş Fibabanka Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası 15. hafta maçında konuk ettiği Litvanya'nın Wolves ekibini 79-77 yendi.

Siyah-beyazlılar bu sonuçla ligdeki 8. galibiyetine imza atarken, Litvanya temsilcisi ise 8. kez mağlup oldu.