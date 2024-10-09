Salon: Aleksandar Nikolic
Hakemler: Alberto Baena (İspanya), Kristaps Konstantinovs (Letonya), Thomas Bissuel (Fransa)
Beşiktaş Fibabanka: Needham 17, Allman 11, Martin 10, Morgan 5, Kerem Konan 9, Berk Uğurlu 4, Yiğit Arslan 5, Sleva 14, Terry 12
Hapoel Shlomo: Timor 15, Beverley 16, Wainright 8, Foster 16, Motley 24, Angola, Yaacov 6, Ginat 11, Caboclo 4, Ragland 1
1. Periyot: 22-24
Devre: 41-54
3. Periyot: 62-81
Beş faulle çıkan: 39.31 Motley (Hapoel Shlomo), 39.04 Sleva, 34.24 Morgan, 33.14 Terry, 25.53 Berk Uğurlu (Beşiktaş Fibabanka)
Beşiktaş Fibabanka, Sırbistan'da oynadığı Basketbol BKT Avrupa Kupası A Grubu 3. hafta iç saha maçında Hapoel Shlomo'ya 101-87 mağlup oldu.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş Fibabanka'ya Hapoel Shlomo'dan Yenilgi - Son Dakika
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