Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor

Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa'da karşılaşmasının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Ahmed Bin Ali
Hakemler: Halil Umut Meler, Süleyman Özay, Candaş Elbil
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Montero, Vida, Rıdvan Yılmaz, Atiba, Josef, Pjanic, Kenan Karaman, Larin, Batshuayi
Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Kudriashov, Güray Vural, Poli, Ghacha, Eren Albayrak, Doğukan Sinik, Milosevic, Crivelli
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Kaynak: AA
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