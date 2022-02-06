Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor maçından notlar

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk eden Beşiktaş, 23. haftadaki Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçına göre 3 farklı isimle sahada yer aldı.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Önder Karaveli, sakatlıkları nedeniyle Antalya kampındaki çalışmalardan uzak kalan Josef de Souza ile Rachid Ghezzal'i Fraport TAV Antalyaspor maçında yedek soyundurdu.

Karaveli, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçında ilk 11'de oynattığı Kenan Karaman'a da 24. hafta mücadelesinde yedekler arasında yer verdi.

Beşiktaş'ta bu oyuncuların yerine ilk 11'de Francisco Montero, Can Bozdoğan ve Emirhan İlkhan ilk 11'de sahaya çıktı.

Üçlü savunma

Beşiktaş, Fraport TAV Antalyaspor karşısında üçlü savunmayla mücadele etti.

Necip Uysal, Domagoj Vida ve Francisco Montero, Ersin Destanoğlu'nun önünde rakip atakları önlemeye çalıştı. Bu oyuncuların önünde Valentin Rosier, Miralem Pjanic, Can Bozdoğan ve Rıdvan Yılmaz görev aldı.

Alex Teixeira ve Emirhan İlkhan hücuma destek vermeye çalışırken, Michy Basthuayi de gol aradı.

Beşiktaş'ta Emirhan Bilgin, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Mehmet Topal, Cyle Larin, Welinton ve Güven Yalçın ise yedekler arasında görev bekledi.

Stat doldu

Bu sezon tribünlerin boş kalması nedeniyle sıkıntı yaşayan Beşiktaş, Fraport TAV Antalyaspor maçında taraftarların büyük desteğini arkasına aldı.

Vodafone Park tribünlerini dolduran siyah-beyazlılar, maç öncesinden itibaren takımlarına destek vermeye çalıştı.