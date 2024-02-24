Beşiktaş, futbol akademisi oyuncusu Arda Berk Özüarap ile profesyonel sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş, futbol akademisi oyuncusu Arda Berk Özüarap ile profesyonel sözleşme imzaladı

Beşiktaş, futbol akademisi oyuncusu Arda Berk Özüarap ile profesyonel sözleşme imzaladı

Beşiktaş, futbol akademisi oyuncusu Arda Berk Özüarap ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, genel koordinatör Samet Aybaba'nın BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde 18 yaşındaki oyuncuyla bir araya geldiği belirtildi. Arda Berk Özüarap, 2018'den bu yana Beşiktaş futbol akademisinde gelişimini sürdürüyordu.

24.02.2024 19:09  Güncelleme: 19:10
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Beşiktaş, futbol akademisi oyuncularından Arda Berk Özüarap ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba'nın BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde 18 yaşındaki oyuncuyla bir araya geldiği belirtildi.

2018'den bu yana futbol akademisinde gelişimi sürdüren Arda Berk Özüarap ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşme imzalandığı aktarıldı.

Kaynak: AA

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