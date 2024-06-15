Beşiktaş, Gabriel Paulista ile 3 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş, Gabriel Paulista ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Beşiktaş Futbol AŞ, Brezilyalı futbolcu Gabriel Paulista ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar 3 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Oyuncuya toplamda 6.350.000 avro ödeneceği açıklandı. Gabriel Paulista daha önce Vitoria, Villarreal, Arsenal, Valencia ve Atletico Madrid takımlarında forma giymiştir.

15.06.2024 17:23
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Beşiktaş, anlaşmaya vardığı Brezilyalı futbolcu Gabriel Paulista ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Beşiktaş Futbol AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna gönderilen bildirimde, 33 yaşındaki stoper ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtirek, "Oyuncuya 2024-2025 ve 2025-2026 sezonları için 2.120.000 avro, 2026-2027 sezonu için ise 2.110.000 avro garanti ücret ödenecektir. Ayrıca net 1.000.000 avro imza parası 3 yılda ödenecektir." denildi.

Gabriel Paulista, kariyerinde Vitoria, Villarreal, Arsenal, Valencia ve Atletico Madrid formalarını giydi.

Kaynak: AA

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