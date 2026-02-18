Salon: TOFAŞ
Hakemler: Emin Moğulkoç, Alper Aytuğ Köselerli, Özge Şentürk Bayraktar
TOFAŞ: Perez 11, Yiğitcan Saybir 20, Blazevic 16, Besson, Furkan Korkmaz 20, Floyd 7, Özgür Cengiz 11, Whaley 2, Sadık Kabaca, Kidd 4
Beşiktaş GAİN: Mathews 19, Dotson 18, Kamagate 10, Yiğit Arslan 4, Morgan 2, Sertaç Şanlı 6, Berk Uğurlu 7, Anthony Brown 30, Thomas, Vitto Brown 4
1. Periyot: 30-23
Devre: 53-48
3. Periyot: 70-77
Basketbol Ziraat Bankası Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Beşiktaş GAİN, deplasmanda TOFAŞ'ı 100-91 yenerek Dörtlü Final'e yükseldi.
Siyah-beyazlılar, Bahçeşehir Koleji-Anadolu Efes karşılaşmasının galibiyle yarı finalde karşılaşacak.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş GAİN Dörtlü Final'de - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?