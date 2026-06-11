Beşiktaş GAİN Play-Off Final Maçlarını Sinan Erdem'de Oynayacak - Son Dakika
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Beşiktaş GAİN Play-Off Final Maçlarını Sinan Erdem'de Oynayacak

11.06.2026 20:47
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Beşiktaş GAİN, Fenerbahçe Beko ile oynayacağı play-off final maçlarını Sinan Erdem'de yapacak.

Beşiktaş GAİN'in Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisindeki iç saha maçlarının Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacağı duyuruldu.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamaya göre Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Fenerbahçe Beko ile eşleşen siyah-beyazlı takım, ev sahibi olduğu maçları Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynayacak.

Üç galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı final serisinin maç programı şöyle:

13 Haziran Cumartesi:

20.00 Fenerbahçe Beko–Beşiktaş GAİN (Ülker Spor ve Etkinlik)

15 Haziran Pazartesi:

20.00 Fenerbahçe Beko–Beşiktaş GAİN (Ülker Spor ve Etkinlik)

17 Haziran Çarşamba:

20.00 Beşiktaş GAİN–Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)

19 Haziran Cuma (Gerekirse):

20.00 Beşiktaş GAİN–Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)

21 Haziran Pazar (Gerekirse):

20.00 Fenerbahçe Beko–Beşiktaş GAİN (Ülker Spor ve Etkinlik)

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Beşiktaş GAİN Play-Off Final Maçlarını Sinan Erdem'de Oynayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Hasan Sadık Hasan Sadık:
    geçmiş yıllarda bu tür final maçları için daha fazla zorluk yaşanırken şimdi böyle net bir şekilde düzenlenmiş olması aslında olumlu bir gelişme 0 0 Yanıtla
  • Eyyup Sabri Çırganış Eyyup Sabri Çırganış:
    bak ben bu finali merak ettim gerçekten, eski yıllarda böyle maçları başka yerlerde oynuyorduk ama sinan eremde oynanması iyi olmuş çünkü orası çok uygun bir yer, ben de gençliğimde orada maçlar izledim, umarım güzel bir final serisi olur ve beşiktaş iyi oynar 0 0 Yanıtla
  • Neşe Polat Neşe Polat:
    yav final maçları sinan eremde olcak işte ne var bunda fenerbahçe yine de kazanır bence 0 0 Yanıtla
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