Beşiktaş GAİN Play-Off Final Maçlarını Sinan Erdem'de Oynayacak

Eyyup Sabri Çırganış:

bak ben bu finali merak ettim gerçekten, eski yıllarda böyle maçları başka yerlerde oynuyorduk ama sinan eremde oynanması iyi olmuş çünkü orası çok uygun bir yer, ben de gençliğimde orada maçlar izledim, umarım güzel bir final serisi olur ve beşiktaş iyi oynar