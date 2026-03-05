Beşiktaş, Galatasaray Derbisi İçin Hazırlanıyor - Son Dakika
Beşiktaş, Galatasaray Derbisi İçin Hazırlanıyor

05.03.2026 17:07
Beşiktaş, Galatasaray ile yapacağı derbi için antrenmanlarına başladı, Çaykur Rizespor'u yendi.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 7 Mart Cumartesi günü sahasında Galatasaray ile yapacağı derbinin hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun 4. haftasında Çaykur Rizespor'u 4-1 mağlup eden ve 10 puanla ilk sırada yer alarak çeyrek finale yükselen siyah-beyazlı takımda gözler derbiye çevrildi.

Kulübün açıklamasında, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanın, ısınma koşuları ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başladığı belirtildi. İdmanın, dar alanda minyatür kale maçlarla tamamlandığı aktarıldı. Çaykur Rizespor müsabakasında forma giyen oyuncuların ise salonda yenilenme çalışması gerçekleştirdiği bildirildi.

Beşiktaş, Galatasaray derbisinin hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Beşiktaş, Galatasaray Derbisi İçin Hazırlanıyor
