Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın sahasında Galatasaray ile yapacağı derbinin hazırlıklarını tamamladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma koşuları ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başladığı belirtildi. İdmanın, taktik çalışmayla sona erdiği aktarıldı.
Tüpraş Stadı'nda oynanacak Beşiktaş-Galatasaray maçı, saat 20.00'de başlayacak.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş, Galatasaray Derbisine Hazır - Son Dakika
