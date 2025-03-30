SÜPER LİG
Süper Lig'in 29'uncu haftasında Beşiktaş, sahsaında Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla Beşiktaş puanını 47'ye yükseltirken, ligdeki ilk mağlubiyetini alan Galatasaray ise 71 puanda kaldı.
BEŞİKTAŞ
12.30 Siyah-beyazlılar Göztepe maçının hazırlıklarına başlayacak.
BASKETBOL
- Basketbol Süper Ligi
13.00 Fenerbahçe Beko - Mersinspor
15.30 Galatasaray - Onvo Büyükçekmece Basketbol
- Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Final
18.00 Emlak Konut - Beşiktaş BOA
Son Dakika › Spor › Beşiktaş, Galatasaray'ı 2-1 Yenerek Önemli Bir Galibiyet Aldı - Son Dakika
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