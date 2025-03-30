Beşiktaş, Galatasaray'ı 2-1 Yenerek Önemli Bir Galibiyet Aldı

SÜPER LİG

Süper Lig'in 29'uncu haftasında Beşiktaş, sahsaında Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla Beşiktaş puanını 47'ye yükseltirken, ligdeki ilk mağlubiyetini alan Galatasaray ise 71 puanda kaldı.

BEŞİKTAŞ

12.30 Siyah-beyazlılar Göztepe maçının hazırlıklarına başlayacak.

BASKETBOL

- Basketbol Süper Ligi

13.00 Fenerbahçe Beko - Mersinspor

15.30 Galatasaray - Onvo Büyükçekmece Basketbol

- Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Final

18.00 Emlak Konut - Beşiktaş BOA