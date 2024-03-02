Beşiktaş, Galatasaray maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Beşiktaş, Galatasaray maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yarın oynanacak derbi maçta Beşiktaş, Galatasaray'ı konuk edecek. Siyah-beyazlı ekip, teknik direktör Fernando Santos yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla hazırlıklarını tamamladı. Futbolcular, ısınma ve pas çalışmasıyla antrenmana başladı ve çift kale taktik maçıyla idmanı sonlandırdı. Beşiktaş, hazırlıklarının ardından tesislerde kampa girdi.

02.03.2024 19:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yarın derbi maçta Galatasaray'ı konuk edecek Beşiktaş, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Fernando Santos yönetiminde gerçekleştirildi.

Futbolcular, antrenmana ısınma ve pas çalışmasıyla başladı. İdman, çift kale taktik maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, hazırlıklarının ardından tesislerde kampa girdi.

Kaynak: AA

Galatasaray, Beşiktaş, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Galatasaray maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Türkiye İtalya'ya 6-0 mağlup oldu
    20:41 Türkiye İtalya'ya 6-0 mağlup oldu

    Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda A Milli Erkek Futsal Takımı, A Grubu'ndaki ilk maçında İtalya'ya 6-0 yenildi. Maçın ilk yarısını 4-0 geride kapatan milliler, ikinci yarıda da 2 gol daha yiyerek mağlup oldu. Diğer müsabakalarda ise İran Hollanda'yı 6-0, Japonya Çekya'yı 8-2, Brezilya Kenya'yı 5-0, Kuveyt İspanya'yı 6-5 ve Tayland Cezayir'i 9-6 yendi. Türkiye A Milli Kadın Futsal Takımı ise yarın Kenya ile karşılaşacak, A Milli Erkek Futsal Takımı ise 4 Mart Pazartesi günü Hollanda ile mücadele edecek.

  • Fenerbahçe, Hatayspor'u 2-0 mağlup ederek liderliğe yükseldi
    20:38 Fenerbahçe, Hatayspor'u 2-0 mağlup ederek liderliğe yükseldi

    Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Volkan Demirel'in çalıştırdığı Hatayspor ile karşılaştı. Mücadeleyi 2-0 kazanan Fenerbahçe, puanını 73'e çıkararak liderlik koltuğuna oturdu.

  • Alanya Belediyespor, Bigadiç Belediyespor'u 3-0 mağlup etti
    20:34 Alanya Belediyespor, Bigadiç Belediyespor'u 3-0 mağlup etti

    AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 22. haftasında Alanya Belediyespor, sahasında karşılaştığı Bigadiç Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Maçın süresi 1 saat 8 dakika oldu.


20:25 Sultangazi’de yer altı doğal gaz hattında patlama meydana geldi Sultangazi'de yer altı doğal gaz hattında patlama meydana geldi
19:44 İmamoğlu’ndan Murat Kurum’un Gazze açıklamalarına tepki: Farkında olmadan Erdoğan’ı eleştiriyor İmamoğlu'ndan Murat Kurum'un Gazze açıklamalarına tepki: Farkında olmadan Erdoğan'ı eleştiriyor
18:59 Uçak rötar yaptı, yolcular isyan etti: Yemek gelmeden uçağı nasıl kaldırırsınız Uçak rötar yaptı, yolcular isyan etti: Yemek gelmeden uçağı nasıl kaldırırsınız?
18:07 Canlı anlatım Kıran kırana maçta goller art arda geliyor Canlı anlatım! Kıran kırana maçta goller art arda geliyor
16:27 Rusya, Alman subayların ses kaydını yayınladı Rusya, Alman subayların ses kaydını yayınladı
20:19 O eski halinden eser yok şimdi Szymanski’nin performansı taraftarları çileden çıkardı O eski halinden eser yok şimdi! Szymanski'nin performansı taraftarları çileden çıkardı
19:53 Yok artık Cengiz Attığı golü görenler ayakta alkışlıyor Yok artık Cengiz! Attığı golü görenler ayakta alkışlıyor
19:33 ABD, Gazze’ye havadan yardım indirdi ABD, Gazze'ye havadan yardım indirdi
18:46 Takımı bir ilki yaşadı Burak Yılmaz’a Rize’de soğuk duş Takımı bir ilki yaşadı! Burak Yılmaz'a Rize'de soğuk duş
18:46 Bolu’da freni boşalan minibüs devrildi: 14 yaralı Bolu'da freni boşalan minibüs devrildi: 14 yaralı
17:17 Emre Belözoğlu’nun öfkesi dinmiyor: Geçen yıl iki maçta Galatasaray’dan 6 gol yediler Emre Belözoğlu'nun öfkesi dinmiyor: Geçen yıl iki maçta Galatasaray'dan 6 gol yediler
16:53 ABD’nin California eyaletini kar fırtınası vurdu: 40 bine yakın haneye elektrik verilemiyor ABD'nin California eyaletini kar fırtınası vurdu: 40 bine yakın haneye elektrik verilemiyor
16:39 Yeni takımı bile hazır Ancelotti’nin inadını kıramayan Arda Real’den ayrılıyor Yeni takımı bile hazır! Ancelotti'nin inadını kıramayan Arda Real'den ayrılıyor
16:24 Survivor öncesi anlaştığı sosyal medya danışmanına ücret ödemeyen Barış Murat Yağcı 1 milyon TL tazminat ödeyecek Survivor öncesi anlaştığı sosyal medya danışmanına ücret ödemeyen Barış Murat Yağcı 1 milyon TL tazminat ödeyecek
15:53 CHP lideri Özgür Özel: Bedelli askerliğe kaçanlardan değil, Türkiye’yi sevenlerden oy istiyoruz CHP lideri Özgür Özel: Bedelli askerliğe kaçanlardan değil, Türkiye'yi sevenlerden oy istiyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2024 20:41:26. #1.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş, Galatasaray maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement