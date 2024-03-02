Beşiktaş, Galatasaray maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yarın derbi maçta Galatasaray'ı konuk edecek Beşiktaş, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Fernando Santos yönetiminde gerçekleştirildi.
Futbolcular, antrenmana ısınma ve pas çalışmasıyla başladı. İdman, çift kale taktik maçla sona erdi.
Siyah-beyazlılar, hazırlıklarının ardından tesislerde kampa girdi.
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