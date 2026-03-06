Beşiktaş Galatasaray Maçı İçin Kampa Girdi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çalışmayla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, yarın saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda Galatasaray ile karşılaşacak. - İSTANBUL