Beşiktaş, Gaziantep FK'ya 2-1 Mağlup Oldu - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş, Gaziantep FK'ya 2-1 Mağlup Oldu

Beşiktaş, Süper Lig'in 27'nci haftasında sahasında Gaziantep FK'ya 2-1 yenildi. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, basın toplantısında takımın savunma hatalarına ve hakemlerin performansına dair değerlendirmelerde bulundu. Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan ise galibiyetin önemine vurgu yaptı.

11.03.2025 21:57  Güncelleme: 23:32
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BEŞİKTAŞ, Süper Lig'in 27'nci haftasında sahasında ağırladığı Gaziantep FK'ya 2-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer ve Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan açıklamalarda bulundu.

Gaziantep FK karşısında çok basit goller yediklerine değinen Ole Gunnar Solskjaer, "1-0'dan sonra ikinciyi atıp maçı bitiririz diye düşündüm. Çok basit goller yedik. İlk golde duran toptan boş bir şekilde kafa vuruşu oldu. İkinci golde taç atışında organize değildik. Futbolun böyle durumlarda suratına yumruk atma gibi bir huyu vardı. Hiçbir ağaç cennette yetişmez. Yollar taşlıdır. Hiçbir şey kolay değildir. Bu mağlubiyetten ders alacağız. Kabul edip, ellerimizi havaya kaldırıp kabul etmemiz gerekiyor" dedi.

'İYİ HAKEMLERİN MAÇ YÖNETMESİ LAZIM'

Hakemlerin iyi maç yönetmesi gerektiğini aktaran Solskjaer, "İyi hakemlerin maç yönetmesi lazım. Türkiye'de iyi hakemlerin olduğundan eminim. İyi hakemlerin ırkı fark etmez. Ama hakemlerin iyi maç yönetmesi lazım. Çoğu teknik direktör hakemlerle ilgili konuşmayı tercih eder. Ben o teknik direktörlerden değilim. Hakemlerle ilgili konuşmayı sevmiyorum. Hakemlerin de yüzde 100 ellerinden geleni yaptığını düşünüyorum" sözlerini kullandı.

Ole Gunnar Solskjaer sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Duran toplardan goller yedik. Orada pozisyonlardan bağımsız 7-8 oyuncu savunma yapıyorsunuz ve rakip boş bir şekilde kafa vuruşu yapıyor. Kurduğumuz savunma prensiplerimiz var. Oyuncularımız orada görevlerini yapamadılar. Orta saha oyuncularımız genel anlamda iyiydi. Gaziantep FK'nın da iyi oyuncuları var. Bugün oyun ve takım yapımız genel olarak kötü değildi. Rakibe çok şans verdik. Duran toptan gol yeme sorunu önceden de vardı. Bunu düzeltmeye çalışıyoruz ve ders alacağız. Bu şekilde goller yemek hayal kırıklığı oluyor. Bugün çok şey öğrendim. Her oyuncum yüzde 100'ünü verdi. Saha içindeki tutumları iyiydi. Final vuruşlarında daha kaliteli olmalıydık. Defansif ve ofansif daha iyi olmalıydık. Daha erken, 6-7 hafta oldu buraya geleli. Bir şeyleri değiştiriyoruz. Set oyunlarında da kendimiz geliştirmeliyiz. Bugün Rafa Silva harikaydı. Çok fırsatlar yakaladı. Oyuncularımızı daha iyi tanıyacağım. Mağlubiyetlerde oyuncularımın tavırlarını daha iyi göreceğim. Mağlubiyetlerin ardından çok iyi çalışıp geri dönüş yapmalıyız."

'BUGÜN KALİTEMİZ İYİ DEĞİLDİ'

Bugün kalitelerinin iyi olmadığını söyleyen Solskjaer, "Belki de fazla özgüvenimiz olabilir. Önemli olan özgüveni sonuca çevirmek. Bugün kalitemiz iyi değildi. Topa çok fazla dokunduk. Yapmamız gereken oyunu hızlı oynamaktı. Rakibimiz bize adam adama markaj yaptı. Yapmamız gereken küçük donuşlarla daha hızlı topu döndürerek rakibi koşturmak olmalıydı. Asıl hayal kırıklığı rakip 10 kişiyken son 15 dakika oynadığımız oyun. Öne çıktık ama çok fazla geçiş fırsatı da verdik rakibe. En iyi oyunumuz değildi ama en kötü maçımız da değildi. Futbolda bunlar olabiliyor. Oyuncularımın tutumundan da memnunum. Hepsi çok iyi çalışıyor. Bazen kaybediyorsunuz ama reaksiyonunuzun pozitif olması lazım. Bu bir süreç ve ben bu süreçte başarılı olacağımızı biliyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

SELÇUK İNAN: BEŞİKTAŞ'A ZOR ANLAR YAŞATTIK

Beşiktaş'a zor anlar yaşattıklarına belirten Selçuk İnan, "Mutluyum. Çok önemli bir galibiyet aldık. Oyuncularımı tebrik ederim. Beşiktaş'ın son haftalarda formu yüksekti. Özellikle 3'üncü bölgede çok etkiliydiler. Bunun üzerine çok çalıştık. Her zaman oynadığımız oyunda ve oyuncularla bugün 1 orta saha daha fazla oynamak istedik. Oyuncularımızı dediklerimizi harfiyen uygulamaya çalıştı. Çok fazla top kaybı yapmadık. Beşiktaş'a zor anlar yaşattık. Belki final paslarını iyi yapsak skoru daha erken alırdık. Böyle bir atmosferde Beşiktaş'a karşı oymamak ve üst düzey performans göstermek çok önemliydi" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Beşiktaş, Gaziantep FK'ya 2-1 Mağlup Oldu - Son Dakika

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