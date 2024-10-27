Beşiktaş Genel Kurulu Toplandı

Spor

Beşiktaş Kulübü'nün Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı başladı.

Beşiktaş Kulübü'nün 01.06.2023-31.05.2024 Dönemi Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı, İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu'nda yapılıyor. Toplantıya Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Beşiktaş yönetim kurulu üyeleri, divan üyeleri ve basın mensupları katıldı. Divan toplantısı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı. - İSTANBUL