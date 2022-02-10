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Beşiktaş-Göztepe maçı 0-0 sona erdi! İşte Türkiye Kupası'nda çeyrek finale çıkan son takım - Son Dakika

Beşiktaş-Göztepe maçı 0-0 sona erdi! İşte Türkiye Kupası'nda çeyrek finale çıkan son takım

10.02.2022 23:24
Beşiktaş-Göztepe maçı 0-0 sona erdi! İşte Türkiye Kupası'nda çeyrek finale çıkan son takım

Normal süresi ve uzatma devreleri 0-0 biten Türkiye Kupası son 16 turu maçında Beşiktaş, seri penaltı atışlarında Göztepe'yi 3-1 mağlup ederek çeyrek finale çıktı.

Beşiktaş ile Göztepe, Türkiye Kupası son 16 turu mücadelesinde Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Normal süresi ve uzatma devrelerinde gol sesinin çıkmadığı mücadeleyi siyah-beyazlılar seri penaltı atışlarında 3-1 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.

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BEŞİKTAŞ PENALTILARDA TURLADI

Karşılaşmaya boyunca iki takım da net gol pozisyonu üretmekte zorlanırken mücadelenin 90 dakikası golsüz sona erdi. Uzatma devrelerinde de gol sesi çıkmaması sonrası maç seri penaltı atışlarına gitti. Penaltılarda Göztepe'ye 3-1'lik üstünlük kuran Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

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Türkiye Kupası, Vodafone Park, Beşiktaş, Göztepe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş-Göztepe maçı 0-0 sona erdi! İşte Türkiye Kupası'nda çeyrek finale çıkan son takım - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Beşiktaş-Göztepe maçı 0-0 sona erdi! İşte Türkiye Kupası'nda çeyrek finale çıkan son takım - Son Dakika
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