Üye Girişi
Beşiktaş, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Beşiktaş, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

07.02.2022 14:05
Beşiktaş, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 10 Şubat Perşembe günü Göztepe ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 10 Şubat Perşembe günü Göztepe ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman 1,5 saat sürdü.

Dün oynanan Fraport TAV Antalyaspor maçında görev alan oyuncular salonda yenilenme çalışmaları yaparken, diğer futbolcular istasyon koşuları sonrası taktik çalıştı.

Siyah-beyazlı ekip, yarın sabah yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

YORUMLAR
500

Türkiye Kupası, Beşiktaş, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
14:06 Ronaldo instagram'da ulaşılması zor rekora mührünü vurdu!
14:02 Son Dakika: Üsküdar'da 3 katlı bir binada patlama meydana geldi!
13:56 Beğendiği kadının arabasına numara bıraktı! Notu eşi bulunca olanlar oldu
13:56 Bağcılar'ın nüfusu 51 ili geride bıraktı!
13:50 İhanet iddiasıyla gündeme gelen Hazal Kaya ve Ali Atay çiftinden aşk dolu bir paylaşım geldi
13:33 Tilkiler 10 metrelik kuyuya düştü! 3 saat sonra kurtarıldı
13:34 İtfaiye eri suni teneffüs ve kalp masajı yaptı! Güvercinler kurtulamadı
13:34 İBB uyardı! İstanbul bu akşam yağışlı havanın etkisi altına girecek
13:28 En pahalı sperm! Satışından 1,25 milyon lira elde etti
12:43 12 yaşındaki çocuğu acı çekmesinden zevk aldıkları için öldürdüler: 20 yıl sonra DNA'sı bulundu, müebbetleri isteniyor!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2022 14:12:40. #1.11#
SON DAKİKA: Beşiktaş, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement