Beşiktaş Göztepe Maçına Hazırlanıyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Pazar günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yardımcı antrenör Jean Paul van Gastel yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.
Isınıma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, minyatür kale maç ve dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.
Siyah-beyazlı takım, 4 günlük iznin ardından 19 Kasım Salı günü hazırlıklarına devam edecek.
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