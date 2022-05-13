Beşiktaş, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Beşiktaş, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

13.05.2022 14:07
Beşiktaş, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında 15 Mayıs Pazar günü Göztepe'ye konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında 15 Mayıs Pazar günü Göztepe'ye konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldığı belirtildi.

Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanın, uygulanan taktik programla tamamlandığı aktarıldı.

Domagoj Vida'nın takımla çalışmalara başladığı vurgulandı.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak özel uçakla İzmir'e giderek kampa girecek.

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Spor Toto Süper Lig, Beşiktaş, Göztepe, Mayıs, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika


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