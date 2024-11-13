Beşiktaş, Gran Canaria'ya Yenildi - Son Dakika
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Beşiktaş, Gran Canaria'ya Yenildi

BJK, BKT Avrupa Kupası'nda Dreamland Gran Canaria'ya 76-74 mağlup oldu, 4. yenilgisini yaşadı.

13.11.2024 22:46
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Salon: BJK Fibabanka Spor Kompleksi

Hakemler: Igor Dragojevic (Karadağ), Guido Giovannetti (İtalya), Thomas Bissuel (Fransa)

Beşiktaş Fibabanka: Allman 5, Mathews 19, Needham 18, Sleva 4, Terry 6, Berk Uğurlu 3, Morgan 5, Kerem Konan 4, Martin 10

Dreamland Gran Canaria: Albicy 4, Brussino 13, Shurna 12, Tobey 8, Thomasson, Kljajic, Conditt 10, Homesley 17, Salvo 3, Alocen 6, Pelos 3

1. Periyot: 18-21

Devre: 33-38

3. Periyot: 57-53

Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu 8. hafta mücadelesinde İspanya temsilcisi Dreamland Gran Canaria'ya 76-74 mağlup oldu.

Bu sonuçla siyah-beyazlı ekip, grupta 4. yenilgisini yaşadı. Dreamland Gran Canaria ise 6. galibiyetini aldı.

Needham'ın peş peşe basketleriyle maçın ilk dakikalarında üstünlüğü ele geçiren Beşiktaş, İspanyol ekibinin daha sonra üst üste bulduğu sayılara karşılık vermekte zorlandı. Siyah-beyazlı ekip karşısında yakaladığı üstünlüğü ilk çeyreğin sonuna kadar korumayı başaran Gran Canaria, bu bölümü 21-18 önde noktaladı.

İkinci çeyreğin başında farkı açan İspanyol ekibine Beşiktaş, 8-0'lık seriyle karşılık verdi ve skoru 28-28'e getirdi. İki takımın da etkili savunma yaptığı bu bölümden rahat sayılar bularak çıkan Gran Canaria, devre sonunda soyunma odasına 38-33 üstün gitti.

Üçüncü çeyreğin ilk bölümünde Beşiktaş'ın arayı kapatma çabalarına izin vermeyen İspanyol temsilcisi, siyah-beyazlıların sayılarına karşılık vermekte güçlük çekmedi. Top kayıpları yaşayan Beşiktaş, Homesley'nin pota altındaki üretkenliğine çözüm bulamadı. Periyodun bitimine kısa bir süre kala Morgan'ın üç sayılık basketiyle farkı 1'e düşüren (52-53) Beşiktaş, çeyreğin tamamlanmasına 31 saniye kala Needham'ın turnikesiyle öne geçti: 54-53. Rakibinin hücumda kaybettiği topu iyi kullanan siyah-beyazlılar, Martin'in sayısıyla üçüncü çeyreği 57-53 önde bitirdi.

Son periyodun ikinci bölümünde Homesley'nin isabetli faul atışları sonrasındaki üç sayılık basketiyle Gran Canaria, skoru tekrar lehine çevirdi: 61-62. Son anlarda Beşiktaş Fibabanka'nın galibiyet için çabaları sonuç vermeyince İspanyol ekibi maçı 76-74 kazandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Beşiktaş, Gran Canaria'ya Yenildi - Son Dakika

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