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Beşiktaş, Hasic'i Ümraniyespor'a kiraladı - Son Dakika

Beşiktaş, Hasic'i Ümraniyespor'a kiraladı

26.01.2022 17:56
Beşiktaş, Hasic'i Ümraniyespor'a kiraladı

Beşiktaş'ın 20 yaşındaki Bosna Hersekli oyuncusu Ajdin Hasic, Ümraniyespor'a kiralandı.

Beşiktaş'ın 20 yaşındaki Bosna Hersekli oyuncusu Ajdin Hasic, Ümraniyespor'a kiralandı.

Siyah-beyazlı ekibin transferle ilgili yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Ajdin Hasic, 2021-22 sezonunun sonuna kadar Ümraniyespor'a geçici transfer olmuştur. Ajdin Hasic'e Ümraniyespor'da başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi.

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Ümraniyespor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Beşiktaş, Hasic'i Ümraniyespor'a kiraladı - Son Dakika Spor


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