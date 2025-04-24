Beşiktaş Hatayspor Maçına Hazır

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın sahasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel koşu çalışmasıyla devam etti. Antrenman, üç takım halinde dar alanda oynanan maçlarla tamamlandı. - İSTANBUL
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