Beşiktaş, Hatayspor'u 5-1 mağlup etti

Stat: Tüpraş

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Murat Şener, Suat Güz

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Emirhan Topçu (Dk. 80 Tayyip Talha Sanuç), Emrecan Terzi (Dk. 75 Onur Bulut), Hadziahmetovic, Gedson Fernandes, Rashica (Dk. 75 Semih Kılıçsoy), Rafa Silva, Mustafa Hekimoğlu (Dk. 61 Joao Mario), Immobile (Dk. 75 Arroyo)

Atakaş Hatayspor: Bekaj, Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 81 Kerim Alıcı), Kilama, Calvo, Cengiz Demir (Dk. 66 Cemali Sertel), Massanga, Abdulkadir Parmak (Dk. 81 Recep Burak Yılmaz), Boutobba, Görkem Sağlam (Dk. 65 Bamgboye), Joelson Fernandes (Dk. 66 Okoronkwo), Strandberg

Goller: Dk. 20 Abdulkadir Parmak (Atakaş Hatayspor), Dk. 36 ve 52 (Penaltıdan), 59 Immobile, Dk. 53 Rafa Silva, Dk. 78 Arroyo (Beşiktaş)

Sarı kart: Dk. 38 Joelson Fernandes (Atakaş Hatayspor)

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında oynanan maçta Beşiktaş, konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 5-1 yendi.

Bu sonuçla 18. sırada bulunan Hatayspor, Adana Demirspor'un ardından lige veda eden ikinci takım oldu.

47. dakikada savunma arkasına sarkan Strandberg'in ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta top yandan az farkla dışarı gitti.

49. dakikada sağ kanattan Svensson'un ortasında Immobile topu göğsünde kontrol etmek isterken savunmada Kamil Ahmet Çörekçi araya girdi. VAR'dan gelen uyarı sonrasında saha kenarına gelerek pozisyonu inceleyen hakem Adnan Deniz Kayatepe, elle oynama gerekçesiyle penaltı kararı verdi.

52. dakikada kullanılan penaltı atışında Immobile, topu kalecinin soluna atarak ağları havalandırdı: 2-1.

53. dakikada Beşiktaş farkı ikiye çıkardı. Sol kanattan gelişen atakta Emrecan Terzi'nin pasıyla topla buluşan Rafa Silva, ceza sahasına girdikten sonra sağ ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-1.

59. dakikada siyah-beyazlılar bir gol daha buldu. Sağ kanattan Rashica'nın yerden ceza sahasına yaptığı ortaya kale önünde ayak içiyle dokunan Immobile, kendisinin üçüncü, takımının dördüncü golünü attı: 4-1.

78. dakikada Beşiktaş farkı dörde çıkardı. Joao Mario'nun pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Rafa Silva, pasını sağ çaprazdaki Arroyo'ya çıkardı. Oyuncunun sol ayak içiyle penaltı noktasının yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 5-1.

Beşiktaş, karşılaşmayı 5-1 kazandı.