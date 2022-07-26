Beşiktaş, hazırlık maçında Deportivo Alaves'e kaybetti - Son Dakika
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Beşiktaş, hazırlık maçında Deportivo Alaves'e kaybetti

26.07.2022 22:20
Beşiktaş, hazırlık maçında Deportivo Alaves'e kaybetti

Beşiktaş, İspanya kampındaki 2'nci hazırlık maçında Deportivo Alaves'e 2-1 mağlup oldu.

Beşiktaş, İspanya kampındaki 2'nci hazırlık maçında Deportivo Alaves'e 2-1 mağlup oldu.

Yeni sezon hazırlıklarını İspanya'nın Alicante bölgesindeki yaptığı kamp ile sürdüren Beşiktaş, hazırlık maçında LaLiga 2 ekiplerinden Deportivo Alaves ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Valerien Ismael sahaya, Ersin, Berkay, Welinton, Necip, Rosier, Gedson, Salih, Boyd, Ghezzal, Muleka, Weghorst ilk 11'iyle çıktı. Deportivo Alaves'in ilk 11'i ise Sivera, Tenaglia, Sedlar, Lejeune, Duarte, Salva Sevilla, Benavidez, Guridi, Alkain, Luis Rioja ve Miguel'den oluştu. Beşiktaş, 2'nci dakikada Jackson Muleka'nın attığı gol ile ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Alaves, 2'nci yarıda önce 54'üncü dakikada Guridi daha sonra ise 66'ncı dakikada de La Fuente'nin golleriyle skoru 2-1'e getirdi. Karşılaşmada başka gol olmayınca Deportivo Alaves, sahadan 2-1 galip ayrıldı.Siyah-beyazlı ekip, İspanya kampında oynadığı ilk hazırlık maçında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton'a 3-0 mağlup olmuştu.

- İstanbul

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Beşiktaş, hazırlık maçında İspanya 2.Lig ekibi Deportivo Alaves'e 2-1 mağlup oldu Beşiktaş, hazırlık maçında İspanya 2.Lig ekibi Deportivo Alaves'e 2-1 mağlup oldu Futbol: Hazırlık maçı Futbol: Hazırlık maçı
Kaynak: DHA

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