Beşiktaş, hazırlık maçında Werder Bremen'i mağlup etti - Son Dakika
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Beşiktaş, hazırlık maçında Werder Bremen'i mağlup etti

09.07.2022 19:21
Beşiktaş, hazırlık maçında Werder Bremen'i mağlup etti

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş, ilk hazırlık maçında Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen'i 2-1 yendi.

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş, ilk hazırlık maçında Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen'i 2-1 yendi.

Beyiktaş, Tirol Stadı'nda TSİ 17.00'de başlayan maça şu 11'le çıktı: Ersin Destanoğlu, Welinton Souza, Necip Uysal, Valentine Rosier, Umut Meraş, Josef de Souza, Gedson Fernandes, Ajdin Hasic, Tyler Boyd, Cenk Tosun."Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Siyah-beyazlı ekip karşılaşmanın ikinci yarısına Josef- Salih Uçan, Welinton- Kenan Karaman, Cenk Tosun-Oğuzhan Akgün değişiklikleri ile başladı. 48'inci dakikada Werder Bremen mücadelede 1-0 öne geçti. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Benjamin Goller'in vuruşunda uzak direğe çarpan meşin yuvarlak Eren Dinkçi'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.Karşılaşmanın 60'ıncı dakikasında Beşiktaş'ta 6 oyuncu değişikliği yapıldı. Teknik direktör Valerien Ismael; Ersin Destanoğlu-Emre Bilgin, Rosier-Cisse, Montero-Serdar Saatçı, Gedson-Atiba, Boyd-Emirhan Delibaş, Umut Meraş-Berkay Vardar değişiklikleri yaptı. 67'nci dakikada Emirhan Delibaş'ın ceza sahası içinde yerde kalmasıyla Beşiktaş penaltı kazandı. 68'inci dakikada topun başına geçen Salih Uçan, penaltıyı gole çevirdu: 1-1. Mücadelenin 77'nci dakikasında Beşiktaş, farkı 2'ye çıkardı. Sol tarafta rakibinden sıyrılarak son çizgiye inen Emirhan Delibaş, topu içeri çevirdi, ceza sahası içinde Oğuzhan Akgün gelişine vurduğu meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1.

- Tirolavusturya

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Beşiktaş, hazırlık maçında Werder Bremen'i mağlup etti - Son Dakika

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