Beşiktaş HDI Sigorta - Fenerbahçe Safiport: 52-78

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 4'üncü hafta maçında Fenerbahçe Safiport, deplasmanda Beşiktaş HDI Sigorta'yı 78-52 mağlup etti.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 4'üncü hafta maçında Fenerbahçe Safiport, deplasmanda Beşiktaş HDI Sigorta'yı 78-52 mağlup etti. Bu sonuçla 4'üncü maçında 4'üncü galibiyetini alan Fenerbahçe, namağlup liderliğini sürdürürken, Beşiktaş HDI Sigorta ise 4'üncü hafta sonunda da galibiyetle tanışamadı. Sarı-lacivertli ekipte Tuğçe, Thomas ve Manolya 12 sayıyla mücadele etti. Ev sahibi ekipte ise Simmons 11 sayıyla karşılaşmayı tamamladı.



Son Dakika

15 Temmuz Şehitler Köprüsü sis altında kaldı! Boğaz bir süreliğine gemi trafiğine kapatıldı

Kemal Kılıçdaroğlu'dan önemli mektup! Türkiye'deki tüm büyükelçiliklere Kanal İstanbul için çağrı yaptı

Ettiği küfür kameralara yansıyan İYİ Partili Lütfü Türkkan, sinkaflı sözlerini yalanlayıp vatandaşı suçladı

Selahattin Demirtaş'tan terör örgütü bağlantısı iddialarına cevap: Ne benim ne de HDP'nin PKK ile ilişkisi var

İYİ Partili Türkkan'dan ağza alınmayacak küfür

"Randevu alamıyoruz" diyen vatandaşa Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cevap: Yanında doktor var, ona sor

CHP'liler AK Parti döneminde satılan yerlerin listesini açıklayınca AK Partililer salonu terk etti

Umut Evirgen'den olay aşk itirafı: Serenay Sarıkaya ile sevgiliyiz