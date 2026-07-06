Beşiktaş Hentbol'a Uros Pavlovic Transferi

Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, Sırp pivot Uros Pavlovic'i kadrosuna kattı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki oyuncuyla anlaşma sağlandığı kaydedildi.
Pavlovic, kariyerinde Smederevo, Partizan, Obilic, Dinamo Pancevo, Metaloplastika Sabac ve US Creteil takımlarında forma giydi.
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