Beşiktaş, Hentbol Kupası'nı Kazandı - Son Dakika
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Beşiktaş, Hentbol Kupası'nı Kazandı

Beşiktaş, Hentbol Kupası\'nı Kazandı
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Beşiktaş, Nilüfer Belediyespor'u yenerek Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandı. Garabaya ve Radivojevic mutlu.

Nilüfer Belediyespor'u 38-32 yenerek Hentbol Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan Beşiktaş'ın başantrenörü Ruben Garabaya ve oyuncu Bogdan Radivojevic, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Ankara'daki Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Beşiktaş başantrenörü Ruben Garabaya, rakibini tebrik ederek, "Çok iyi bir mücadele verdiler. Biz de takım olarak çok iyi bir mücadele ettik. İyi bir turnuva geçirdiğimizi düşünüyorum, elimizden geleni yaptık ve bundan sonrası için de adımlarımızı atacağız." dedi.

Kısa bir süre önce göreve geldiğini hatırlatan Garabaya, şunları söyledi:

"Göreve geldiğimden itibaren oyuncularla kısa bir süremiz oldu. Ama burada geçen senenin hocasına da teşekkür etmek istiyorum, zaten çok iyi işler yapılmıştı Beşiktaş'ta. Bu kısa süre içerisinde neleri daha iyi yapabiliriz diye baktık ondan sonrasında neticeyi aldık."

Yeni bir hocayla yeni şeyler inşa etmeye çalıştıklarını ifade eden oyuncu Bogdan Radivojevic, "Elimizden gelenin en iyisini vermeye çalışıyoruz ve bunu hak ettiğimizi düşünüyorum. Kolay olmadı ve bunun hak edilmiş bir kupa olduğunu düşünüyorum. Taraftarlarımız için de şunu söylemek istiyorum, gelmeye devam etsinler, onlara ihtiyacımız var ve beraberinde iyi işler başaracağız." diye konuştu.

Kaynak: AA

Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Hentbol Kupası'nı Kazandı - Son Dakika

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