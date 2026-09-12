Beşiktaş, Hentbol Süper Lig'de Güneysuspor'u 45-31 mağlup etti
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Güneysuspor'u 45-31 yendi. İlk yarıyı 19-12 önde tamamlayan siyah-beyazlılar, THF Serdar Seymen Hentbol Salonu'nda oynanan müsabakadan galip ayrıldı.
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Güneysuspor'u 45-31 mağlup etti.
THF Serdar Seymen Hentbol Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını 19-12 üstün tamamlayan siyah-beyazlılar, parkeden 45-31 galip ayrıldı.
Kaynak: AA
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